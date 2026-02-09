ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > フィギュア団体、日本が銀 ミラノ冬季五輪 フィギュア団体、日本が銀 ミラノ冬季五輪 フィギュア団体、日本が銀 ミラノ冬季五輪 2026年2月9日 14時44分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ８日、表彰式後で観客にあいさつする日本チーム。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸） 【新華社ミラノ2月9日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は8日、ミラノでフィギュアスケート団体最終日が行われ、米国が金、日本が銀、イタリアが銅メダルを獲得した。８日、フィギュアスケート団体ペアフリーで演技する日本の三浦璃来（上）と木原龍一。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）８日、フィギュアスケート団体ペアフリーで演技を終えた日本の三浦璃来（左）と木原龍一。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）８日、フィギュアスケート団体ペアフリーで演技を終えた日本の三浦璃来（前列中央）と木原龍一（前列左）。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）８日、フィギュアスケート団体ペアフリーで演技する日本の三浦璃来（左）と木原龍一。（ミラノ＝新華社記者／程敏）８日、フィギュアスケート団体ペアフリーで演技する日本の三浦璃来（手前）と木原龍一。（ミラノ＝新華社記者／程敏）８日、フィギュアスケート団体ペアフリーで演技を終えた日本の三浦璃来（前列中央）と木原龍一（前列左）。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）８日、フィギュアスケート団体ペアフリーで演技する日本の三浦璃来（左）と木原龍一。（ミラノ＝新華社記者／李明）８日、表彰式で記念撮影する（左から）日本チーム、米国チーム、イタリアチーム。（ミラノ＝新華社記者／程敏）８日、表彰式で記念撮影する（左から）日本チーム、米国チーム、イタリアチーム。（ミラノ＝新華社記者／程敏）８日、フィギュアスケート団体女子フリーで演技する日本の坂本花織。（ミラノ＝新華社記者／程敏）８日、表彰式で記念撮影する（左から）日本チーム、米国チーム、イタリアチーム。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）８日、フィギュアスケート団体女子フリーで演技する日本の坂本花織。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸）８日、フィギュアスケート団体男子フリーで演技する日本の佐藤駿。（ミラノ＝新華社記者／程敏）８日、フィギュアスケート団体女子フリーで演技を終え、得点発表を待つ日本の坂本花織（中央）。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）８日、フィギュアスケート団体女子フリーで演技を終え、得点発表を待つ日本の坂本花織（中央）。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）８日、フィギュアスケート団体女子フリーで演技を終えた日本の坂本花織。（ミラノ＝新華社記者／李明）８日、フィギュアスケート団体女子フリーで演技する日本の坂本花織。（ミラノ＝新華社記者／李明）８日、フィギュアスケート団体男子フリーで演技を終えた日本の佐藤駿。（ミラノ＝新華社記者／李明）８日、フィギュアスケート団体女子フリーの演技に臨む日本の坂本花織。（ミラノ＝新華社記者／李明）８日、フィギュアスケート団体女子フリーで演技する日本の坂本花織。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸）８日、演技を終えた日本チームの選手たち。（ミラノ＝新華社記者／李明）８日、フィギュアスケート団体女子フリーで演技を終えた日本の坂本花織。（ミラノ＝新華社記者／李明）８日、フィギュアスケート団体男子フリーで演技を終えた日本の佐藤駿。（ミラノ＝新華社記者／李明）８日、フィギュアスケート団体男子フリーで演技する日本の佐藤駿。（ミラノ＝新華社記者／陳益宸） リンクをコピーする みんなの感想は？