フィギュアスケート元世界女王・安藤美姫さんが朝の生放送に登場し、近影を見せた。

安藤さんは９日の日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）に生出演し、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体で２大会連続の銀メダルを獲得した日本の強みなどを解説した。フリーで世界歴代３位となる１５５・５５点をたたき出したペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）については「とにかく安定感が抜群」「本当に相性がよくて、目をつぶっててもお互いの居場所が分かってるぐらいの息のぴったりさ」と説明。女子でＳＰ、フリーともにトップだったエース坂本花織（シスメックス）には「とにかく彼女はダイナミックで雄大な演技というのがポイントですね」とし、高得点のジャンプやしなやかなスケートを絶賛した。

安藤さん自身は、１４歳で女子史上初の４回転ジャンプに成功。五輪は２００６年トリノ１５位、１０年バンクーバー５位。世界選手権は２度優勝（０７、１１年）という実績の持ち主だ。生活では１３年４月に娘を出産し、７月に報道番組で出産を公表している。

７日にもＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）、ＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）に出演するなど連日大忙し。ロングヘアで大人の美女に変ぼうした姿にネットは「安藤美姫変わらず綺麗だな」「安藤美姫さん綺麗すぎる」「安藤美姫さん可愛いなあ 選手じゃなくても、もともと相当きれいな人だったのか」「なんだかんだで安藤美姫さん、まだかわいい」「久しぶりにみたが相変わらずすてき」「スタイルエグい」などの声が上がっている