“新レギュラー”松島聡、知念侑李＆薮宏太に緊張 魅力＆印象深い交流を熱弁
timeleszの松島聡、Hey! Say! JUMPの知念侑李と薮宏太が、10日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 食の危険スペシャル』（後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】笑福亭鶴瓶の隣で…緊張した面持ちの松島聡、
新レギュラーの松島が、今回から本格的に通常回に登場する。笑福亭鶴瓶から改めて紹介された松島が、大先輩の知念と薮を前に緊張していると明かし、「こっち（鶴瓶）に緊張してるんじゃなくて？（笑）」と劇団ひとりからツッコまれ大慌てに。また、知念に憧れて事務所に入った松島が知念の魅力を熱弁。さらに、薮との印象深い交流についても語る。
VTRでは、知らないと恐ろしい「食の危険」を紹介。高級旅館で優雅な食事を楽しんだ男性が救急搬送される。原因は体の中に大量に“あるモノ”が入ったことだった。夫が妻のために作った手料理で一家が地獄をみることに。夫がやってしまった調理のミスとは。
心配性で食べ物の安全には気をつけているという知念。海外に行った際、どんなものか分からない食べ物があると最初にメンバーに食べてもらうと明かす。一方、たまに料理をするという薮は、過去に麻婆豆腐を作ろうとしたが、水で溶くことを知らず、片栗粉を粉のまま投入。大失敗した経験を振り返る。
