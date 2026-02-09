浜辺美波、ベトナム帰りの飛行機で“異変” 必死に乗り越えた“方法”明かす
俳優の浜辺美波が、10日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 食の危険スペシャル』（後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】明るい笑顔！新レギュラー・松島聡
VTRでは、知らないと恐ろしい「食の危険」を紹介。高級旅館で優雅な食事を楽しんだ男性が救急搬送される。原因は体の中に大量に“あるモノ”が入ったことだった。夫が妻のために作った手料理で一家が地獄をみることに。夫がやってしまった調理のミスとは。
浜辺は、ベトナムのあまり冷房の効いていないバスで7時間ほど放置したスターフルーツを思い出づくりに食べたという。「ちょっと酸っぱいかも」と思ったが、その後飛行機で異変が起こったそう。トイレに立てるまで、ある方法で必死に乗り越えた体験を語る。
