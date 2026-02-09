大相撲の元横綱、貴乃花光司さんが、自身のインスタグラムを更新。

愛犬との心温まるオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 貴乃花光司 】 愛犬とブランコ 「今日はとても気持ちの良いお天気です。安らぎます」 ファン反響 「素敵にお過ごしですね」「ワンコちゃんも可愛い」





貴乃花光司さんは「昨日は、雪の舞い散るなか選挙に行ってまいりました。」と、投稿。



続けて「今日はとても気持ちの良いお天気です。安らぎます。」と綴ると動画をアップ。







投稿された画像では、貴乃花光司さんが陽射しの中、愛犬を抱っこしてブランコに乗る姿などが見て取れます。







この投稿にファンからは「ぽかぽか陽気でのんびりとした幸せな日常って感じで良いですね 素敵にお過ごしですね」・「ブランコに乗りたくなりました」・「ずっと戦って来たから今の穏やかさの有る表情にほっと致します。ワンコちゃんも可愛いです」などの反響が寄せられています。









貴乃花さんは、１９９５年に元フジテレビアナウンサーの河野景子さんと結婚、２０１８年に離婚。２０２３年に一般女性と再婚しました。









【担当：芸能情報ステーション】