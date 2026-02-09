TBS NEWS DIG Powered by JNN

大相撲の元横綱、貴乃花光司さんが、自身のインスタグラムを更新。
愛犬との心温まるオフショットを公開しました。
 

【写真を見る】【 貴乃花光司 】　愛犬とブランコ　「今日はとても気持ちの良いお天気です。安らぎます」　ファン反響　「素敵にお過ごしですね」「ワンコちゃんも可愛い」



貴乃花光司さんは「昨日は、雪の舞い散るなか選挙に行ってまいりました。」と、投稿。

続けて「今日はとても気持ちの良いお天気です。安らぎます。」と綴ると動画をアップ。
 



投稿された画像では、貴乃花光司さんが陽射しの中、愛犬を抱っこしてブランコに乗る姿などが見て取れます。
 



この投稿にファンからは「ぽかぽか陽気でのんびりとした幸せな日常って感じで良いですね　素敵にお過ごしですね」・「ブランコに乗りたくなりました」・「ずっと戦って来たから今の穏やかさの有る表情にほっと致します。ワンコちゃんも可愛いです」などの反響が寄せられています。

 



貴乃花さんは、１９９５年に元フジテレビアナウンサーの河野景子さんと結婚、２０１８年に離婚。２０２３年に一般女性と再婚しました。

 



【担当：芸能情報ステーション】