人気レースクイーンの有栖未桜（31）が9日までに自身のインスタグラムを更新。黒＆グリーンコスで今年も「KNOCK OUTガールズ」入りを報告した。

「お知らせ 今年もKNOCKOUTガールズとして活動できることになりました 新体制になり人数も14人に…！！」と報告。

黒＆グリーンのコスチューム姿の写真をアップし「みおちは【BLACK】担当です 2年目もKNOCK OUTをはじめ格闘技の世界を盛り上げていけるよう精一杯頑張りますっ」と抱負。

「今年も応援よろしくお願いします！！また今年も勝敗予想ゲームがあるのでKNOCK OUTカレッジを観て全問正解狙っていきましょう」と呼び掛けた。

キックボクシングイベント「KNOCK OUT」を盛り上げる「KNOCK OUTガールズ2026」のメンバーは、有栖のほか、弓川いち華、倉町はんな、松本みいな、根岸しおり、小桜梨乃、神楽坂茜、神川さあや、佐野なぎさ、アンジーひより、米倉みゆ、桃里れあ、蒼山怜、高橋七瀬。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い」「継続おめでとうございます！！」「みおちーかわいい！」などの声が寄せられている。

有栖は、2019年に「TーDASH JLOC エンジェル」としてレースクイーンデビュー。24年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。25年は、スーパーGT「WedsSport ADVAN GR Supra」のレースアンバサダーを務めた。

千葉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB90・W60・H91。血液型O。趣味・特技はサウナ、麻雀、激辛、テニス、太鼓の達人。