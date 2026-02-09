おじいちゃん亡きあとの愛犬の行動が話題となっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万4000回再生を突破し、「愛されてたんだね」「わかっているんだね」「見ていて涙が出ました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おじいちゃんが亡くなり悲しんでいたら、犬が遺影の横で…思わずもらい泣きしてしまう光景】

大好きなおじいちゃんが他界

TikTokアカウント「shiba_futakanta」の投稿主さんは、ご家族の心温まる暮らしを紹介しています。2025年のある日、おじいちゃんが他界してしまったそう。おじいちゃんのことを大切にしていた投稿主さんは、遺影を前に泣く日が続いていたといいます。

そこへやってきたのが、柴犬の『かんた』ちゃん。かんたちゃんも、おじいちゃんを慕っていたそうです。大好きなおじいちゃんが亡くなったことを理解しているのか、遺影を前にしたかんたちゃんは、寂しそうな表情に変わったのだそう。

「もう会えないの…？」と、投稿主さんに視線を向けるかんたちゃん。その切ない表情から、おじいちゃんへの愛が伝わります。

見えない絆に感動が止まらない

祭壇には、おじいちゃんの思い出の品がたくさん飾られていました。投稿主さんは、そのひとつひとつをかんたちゃんに見せたといいます。すると、かんたちゃんは、おじいちゃんの存在を確かめようとするかのように、ひとつひとつニオイを嗅いだそうです。

きっと、おじいちゃんは家族に惜しみない愛情を注いでいたのでしょう。その愛情は、投稿主さんとかんたちゃんの心にいつまでも残り続けるはず…。投稿主さんも、かんたちゃんと一緒に悲しみを共有することで、少しずつ前を向けるようになるのではないでしょうか。

この投稿には「じぃじもきっと喜んでると思う」「いつもあなた達の近くで見守ってますよ」「1日も早く心が穏やかに過ごせる日が来ます様に」などの温かなコメントが寄せられています。

かんたちゃんの意外な姿も

別の日には、かんたちゃんのちょっぴりお茶目な一面も紹介されました。投稿主さんによると、かんたちゃんはどこでも熟睡できるタイプなのだとか！

この日は、部屋の片隅にハマるようにしてスヤスヤ眠っていたそう。顔の肉が壁に押し付けられ、なんともユニークな姿に…♡寂しそうにする姿も、お茶目な寝顔も、すべてが愛おしいかんたちゃんなのでした。

投稿主さんの家には、「ふうた」ちゃんというわんこもいるそう。かんたちゃん＆ふうたちゃんの微笑ましい日常はTikTokアカウント「shiba_futakanta」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shiba_futakanta」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。