米大リーグ公式サイトは８日（日本時間９日）、今季注目のルーキー１４人を紹介し、ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）、アストロズの今井達也投手（２７）の３人が“選出”され、米１年目に挑む日本人トリオがそろい踏みとなった。

野球専門データサイトの「ファングラフス」が予想した今季の成績で、メジャーで重視される貢献度の指標「ＷＡＲ」が１・４を超える１４人中、岡本は最高の「２・５」。トップバッターで紹介され、昨オフに積極的な補強を行ったブルージェイズにおいて「重要な加入選手の１人」とされ、「予測される２２本塁打、ＯＰＳ・７６９であれば、デビューシーズンとしては十分に立派な数字と言えるだろう」と評価。ＷＡＲ「２・５」は、メジャー全体のトップ１００の野手に名を連ねる唯一のルーキーになるという。

また、５位タイにはＷＡＲ「２・０」で、ヤクルトから移籍したホワイトソックス・村上がランクイン。「特に注目すべきは３０本塁打だ。今季『大台』に到達するとされるのはわずか１７人しかいない」と紹介され、期待の高さをうかがわせた。

西武から移籍したアストロズ・今井もＷＡＲ「１・８」で７位タイに滑り込み、日本人トリオがそろい踏みとなった。今井は「今オフのフリーエージェント市場において最も評価の高い投手の１人」とされ、「１５３イニングで防御率４・３７、そして１イニングあたり１奪三振未満にとどまる見込みだ。また今井は、２０本塁打を許すと予測されている。ルーキーイヤーは、それなりの『成長の痛み』を伴うものになるとされている」と分析された。