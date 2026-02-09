“ゴールドボーイズ・ライク”キム・ジェヨンが歌唱 『アイドルアイ』OSTが配信スタート MVではライブシーン＆スヨンとのキスも
少女時代のチェ・スヨン、キム・ジェヨンが出演する韓国ドラマ『アイドルアイ』のオリジナル・サウンドトラック（OST）Part.9 が、きょう9日より日本で配信開始された。今回は、劇中でアイドルバンド「ゴールドボーイズ」のボーカル・ライクを演じるキム・ジェヨンが歌う2曲を収録している。
【MV動画】スヨン＆キム・ジェヨンのキスも 『アイドルアイ』OST
本作は、スター弁護士メン・セナ（スヨン）が、殺人容疑をかけられた“最推し”アイドル、ト・ライク（キム・ジェヨン）の弁護を担当することから始まる法廷ミステリーロマンス。推しを救おうと奔走するセナの想いと、事件に絡む芸能界の闇が交錯し、物語は緊張感と切なさを高めていく。
1曲目の「Echoes of You（Drama ver.）」は、LUCYのチェ・サンヨプが歌唱した OST Part.1 を、キム・ジェヨンが歌ったバージョン。深みのある声色で、オリジナルとはまた異なる魅力を放っている。
2曲目の「Rock Star」は、劇中に登場する「ゴールドボーイズ」のデビュー曲。「It’s Me」を手掛けたパク・セジュンとウ・ジフンによるタッグが、今回も作曲を担当した。
本作を手掛けた韓国・ASTORYのYouTubeでは、ドラマのシーンとリンクするミュージックビデオ（MV）も公開。ト・ライクが「ゴールドボーイズ」としてステージで歌唱する場面に加え、メン・セナ＆ト・ライクのキスシーンも登場する。
【MV動画】スヨン＆キム・ジェヨンのキスも 『アイドルアイ』OST
本作は、スター弁護士メン・セナ（スヨン）が、殺人容疑をかけられた“最推し”アイドル、ト・ライク（キム・ジェヨン）の弁護を担当することから始まる法廷ミステリーロマンス。推しを救おうと奔走するセナの想いと、事件に絡む芸能界の闇が交錯し、物語は緊張感と切なさを高めていく。
2曲目の「Rock Star」は、劇中に登場する「ゴールドボーイズ」のデビュー曲。「It’s Me」を手掛けたパク・セジュンとウ・ジフンによるタッグが、今回も作曲を担当した。
本作を手掛けた韓国・ASTORYのYouTubeでは、ドラマのシーンとリンクするミュージックビデオ（MV）も公開。ト・ライクが「ゴールドボーイズ」としてステージで歌唱する場面に加え、メン・セナ＆ト・ライクのキスシーンも登場する。