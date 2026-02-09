モデルでタレントの斎藤恭代（29）が9日までに自身のインスタグラムを更新。K-1“参戦”ショットを公開した。

「スペシャルラウンドガール、そして実況席まで本当にありがとうございました！！KO連発で、会場の熱気がすごかったですね あの空間にいられたこと、とても幸せでした！！」とK-1“参戦”に感謝。

ラウンドガール姿の写真などアップし「K-1公式ヴィーナスとして、ほんの少しでも勝利や盛り上がりを後押しできていたら嬉しいです…アクロバットも見ていただけましたか？また次回も、ぜひお楽しみに」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「カッコ良く美しかったです」「コスチュームが可愛いですね！今日も素敵です！！」「綺麗」「魅力的」「かわいすぎる」などの声が寄せられている。

斎藤は、女優の田中麗奈らを輩出した「いちご姫コンテスト」出身で、ご当地アイドル10人組「いちご姫」のリーダーとして活躍。「2017 ミス・アース日本代表」選出を機にアイドルを卒業し、モデル、タレントとして活動。昨年12月に「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」に輝いた。

昨年4月にはメディアミックスプロジェクト「キューティーハニーNova」の公式コスプレイヤーに就任。公式プロフィルは身長1メートル73、B・85、W・64、H・91。