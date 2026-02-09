¥»¥Ö¥ó¤Î¿·¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ï¡È¥¶¥¯¥Ã¤È¿©´¶¡É¤¬¼çÌò¡¡¥Ù¥ê¡¼¡ß¥Á¥ç¥³¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È·Ï¥É¥ê¥ó¥¯
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2·î10Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡ÖÎ³¥¶¥¯¥Ã¡ª¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¥³¥é¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤ò½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ400±ß¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÎÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤Î¿·ºî¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤Ë¡¢ÌÀ¼£¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE Cacao PROFESSIONALS¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¶¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È·Ï¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ú²èÁü4ÅÀ¤ò¸«¤ë¡Û¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¾Æ¤¤¤¤â¥ß¥ë¥¯¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ð¥Ê¥Ê¥½¥¤¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤Ê¤É¢¡Î³¥¶¥¯¥Ã¡ª¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¥³¥é¥¹¥à¡¼¥¸¡¼
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤¤¤Á¤´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¯Î³´¶¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¥ß¥¥·¥ó¥°ÊýË¡¤Ë¤â¹©É×¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¶¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»ÀÌ£¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¥³¥¯¿¼¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÎ¾Î©¡£¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥³¥¯¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢Í¾±¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤Ï¡¢¿©ºà¤òµÞÂ®Åà·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤òÍÞ¤¨¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤À¤È¤¤¤¦¡£É¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥å¡¼¥ì¤Ê¤É¤òÆÈ¼«µ»½Ñ¤ÇÅà¤é¤»¤¿¥¥å¡¼¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÈÎÇä¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ð¥Ê¥Ê¥½¥¤¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤Î¤Û¤«¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¾Æ¤¤¤¤â¥ß¥ë¥¯¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£