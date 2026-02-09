BTS・V、プライベート感あふれるオフショットを大量投稿 メンバーとの開脚風景やパク・ヒョンシクとの腕組ショットも
韓国の7人組グループ・BTSのVが、9日までに自身のインスタグラムを更新。大量のオフショットを公開した。
【写真】BTS・Vのプライベート感あふれるオフショット メンバーとの練習風景も
Vは「1月おわり 2月はじめ」のコメントと共に、鯛焼き（プオンパン）を口にするショットや、赤髪姿、練習室でのメンバーとの開脚など、プライベート感満載の写真をアップ。“ウガウガファミリー”として仲の良い俳優パク・ヒョンシクとの腕組みショットも公開してる。
この投稿にファンからは「彼氏感なテテ、かっこかわいい」「姿勢も靴の置き方も個性溢れてる」「メンバーを見せてくれて本当にありがとう」や、パク・ヒョンシクとの写真には「ヒョンシクさんへの腕組みかわいい」「このふたりが歩いてるソウルって…」「ヒョンシクさんと一緒のも上げてくれてうれしい」と反響が集まっている。
