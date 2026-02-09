ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ビッグエア決勝が７日に行われ、木村葵来（きら）が１７９・５０点で優勝、木俣椋真が１７１・５０点で２位となり、日本勢がワンツーフィニッシュを飾った。

長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１１位、荻原大翔（ひろと）（同）が１２位だった。

◇

７日に行われたスノーボード男子ビッグエア決勝で、日本勢は過去一番と言えるレベルの高さを示した。

木村葵来（きら）選手は２回目を失敗し、後がない３回目で、通常と逆のスタンスで背中方向に５回転半するスイッチバックサイド１９８０を決めた。最高の技を、最高のクオリティーでできたのではないか。巻き返しての金メダル獲得は非常に面白い展開だった。銀メダルの木俣椋真選手はスイッチバックの１９８０が得意ではないと聞いていたが、練習から決めていた。得意だと思うほど完成度が高く、五輪に照準を合わせてきたなと感じた。

予選トップの荻原大翔（ひろと）選手は（メダルの可能性がなくなった）３回目で、（自身が世界で初めて成功させた）６回転半に挑んだ。ジャンプ台が小ぶりで飛距離を出しにくい中、よくトライした。長谷川帝勝（たいが）選手も含め予選が良かっただけに悔しい結果だが、技術的にはともに世界一を争う選手。（１６、１８日の）スロープスタイルの滑りに期待したい。

日本男子は代表選考からし烈な争いを見せ、出場を逃した中にもメダルを狙える選手がいた。オフシーズンの練習施設が普及し、指導者の質も上がり、競技力は底上げされている。より層を厚くし、日本のスノーボードシーンを盛り上げてほしい。（藤森由香＝トリノ、バンクーバー、ソチ、平昌五輪代表）