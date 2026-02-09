「お、今日も絶好調じゃん」



【写真】前足ピーン！ ぎりぎり落ちない「とろける犬」

そんなコメントが添えられた1枚の写真が話題です。写っているのは、シーズーの「コタロウ」くん（6歳・男の子）。クッションの上に後ろ足の先を残したまま、上半身をだらーんと前方に垂らして、すやすやと眠っています。一見すると、ふわふわのブランケットが落ちているようにも見える不思議な光景です。



当のコタロウくんにとってはお決まりのポーズのようで、かなりリラックスしている様子。この独特すぎる寝方に、8700件超の“いいね”が集まり、「溶けるシーズー」や、溶かして食べるチーズ「ラクレット」みたいだという声など、釘付けになる人が続出しています。Xユーザー・コタロウだよさん（@kotakota917）にお話を伺いました。



まるで液体？ 重力に負けた寝相

ーー撮影時の状況を教えてください。



「夕食後、しばらくしてからのリラックスタイムです。この寝方はよくします。もともとはクッションの上で丸くなったり、仰向けになったりして寝ているんですが、その姿から、このようにビヨーンとした体勢に変えることが多いですね。朝も昼も夜もするので、時間帯は関係ないようです。最初からクッションに乗って、いきなりこの姿勢になることはないです」



ーーこの光景を目にした感想は？



「いつものポーズだなぁ、と思ってます（笑）。体、痛くないのかな？とか。何度かXに投稿したことがあるんですが、『ヘビみたい』『溶けてる』って言われることもあったので、確かに…と思いました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「長いときは、1時間くらいこのポーズのままのこともあります。この体勢からの起き方は決まっていて、後ろ足をクッションからピタッと下ろして、大きく伸びをして、寝ぼけたままこちらにトコトコ歩いてきます」



ーーふだんは、どのような性格ですか。



「性格は内弁慶ですかね。外で会う他の犬にはビクビクして近づかないですし、無駄吠えもしません。人にはそれなりに愛想よくして、『いい子だね』とよく言われます。でも、家の中ではすごく俺様です。知らない人が家に来たときは興奮して、ずっと飛びかかって『遊ぼう』とテンション高めで誘っています。外で会う時と全然違うね？とよく言われます。また、新しいおもちゃへの執着がすごいですね。おもちゃとコタロウをカートに乗せて外に出たとき、目的地に着いてカートから降ろそうとしたら、おもちゃと離れるのが嫌だったようで、ジャンプしてカートに戻ったことがあります。そんなに高くジャンプできるとは思っていなかったので、とても驚きました」



リプライ欄には、コタロウくんのユニークな寝姿に、「のびーる君」「ラクレット」「溶けるシーズー」「間違いなく液体です」など、思わず笑ってしまう声が数多く寄せられています。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）