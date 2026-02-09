「すごい衝撃が入った。初めての感覚。『ああ、これが…』」開幕戦で負傷交代したマリノス36歳GKの状態が判明。ファンからは「思ったより長くなくて良かった」
横浜F・マリノスが２月９日、朴一圭の怪我に関するリリースを発表。右膝内側側副靱帯損傷で、全治６〜８週の見込みだと伝えた。
36歳の守護神は、２月６日に行なわれたJ１百年構想リーグの開幕戦、FC町田ゼルビア戦（２−３）に先発。17分に加藤蓮のバックパスをかっさらわれる格好で失点した際に、得点者で元チームメイトのエリキと激しく衝突した。
試合後、朴一圭は「ちょっと待っちゃいましたね」と切り出し、このシーンを振り返ると同時に、右膝の感覚を次のように説明していた。
「俺がもうちょっと速く寄せて蹴っとけばぶつからなかった。久々にエリキと試合したってのもありますけど、もうちょっと速くジャッジするべきでした。俺がひとつ待って行ったので、そのまま俺も突っ込んでいけば良かったと思っています。減速しちゃったので。
痛みはそんなにないんですけど、多分緩さがあるので。明日検査しに行くので、それ次第ですね。（衝突した際に）膝にすごい衝撃が入っちゃって。それでグンとロックされるような感じでした。膝をやったことなかなかったので、初めての感覚でした。『ああ、これが膝をやる感じか』みたいな」
しばらく離脱することとなる。GKチームを信頼する背番号１は、こうも語っていた。
「怪我は偶発的なものではなく、必然だと思っています。だからしょうがないかな。うちには（自分と代わって入った木村）凌也もいますし、キーパー陣がいるので、みんなでしっかり守ってくれると思います。僕はできることをとりあえずやれればなと思います」
朴一圭の約１か月半後の復帰を待ちたい。ファンからは「思ったより長くなくて良かった」「この半年は無理をする期間じゃない」「強くなってピッチに戻ってきてください！」「またピッチで活躍する姿楽しみにしてます！」といったコメントが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】痛っ！朴一圭が失点と同時に負傷…
