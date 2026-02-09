¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×Âè3½µ¤«¤é¡¢ ·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤²¤òÁýÎÌ¤·¤¿¤ªÊÛÅö&¤Ç¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó Ì´¤ÎMIXÌ£¤¬ÅÐ¾ì
¥í¡¼¥½¥ó¤Ï1·î27Æü¤è¤ê4½µÏ¢Â³¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£2·î10Æü¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®! ·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤²ÊÛÅö¡×¤ä¡Ö¤Ç¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó Ì´¤ÎMIXÌ£ 6¸ÄÆþ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®! ·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤²ÊÛÅö¡×
¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®! ·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤²ÊÛÅö¡×¤Ï¡¢·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤²¤Î¸Ä¿ô¤¬3¸ÄÁýÎÌ¤·¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤ªÊÛÅö¡£²Á³Ê¤Ï592±ß¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡Ö¤Ç¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó Ì´¤ÎMIXÌ£ 6¸ÄÆþ¡×
¡Ö¤Ç¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó Ì´¤ÎMIXÌ£ 6¸ÄÆþ¡×¤Ï¡¢2·î10Æü¡Á23Æü¤Î´ü´Ö¡¢½¾ÍèÉÊ¤Î¡Ö¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼(5¸ÄÆþ)¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Áí½ÅÎÌ¤òÌó50%Áý¤Ë¡£²Á³Ê¤Ï¡¢278±ß¡£
