俳優の松山ケンイチが９日、Ｘを更新し、ミラノ・コルティナ五輪で銀メダルを獲得したフィギュアスケート団体を独特な表現で祝福した。

松山は昨年１２月に行われた主演するＮＨＫの連続ドラマ「テミスの不確かな法廷」（次回放送＝２４日、火曜・後１０時）の取材会で、ペアの日本代表・世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が「推し」であると公言。五輪でのメダル獲得に期待を寄せていた。

この日、午前１０時に投稿したポストでは、人気ゲーム「ＬＩＮＥ：ディズニー ツムツム」を満喫する様子を公開。投稿した画像をよく見ると、ユーザー名が「祝！団体銀」と設定されている。それから２時間後、自身の投稿を引用し「お気づきだろうか。早朝のフィギュア団体最終決戦が凄（すご）過ぎて感極まって名前を変えてしまっていることを」。夢舞台で“推し”が仲間とともにメダルを獲得した喜びをつづった。

日本時間９日早朝に行われたペアのフリー。“りくりゅう”ペアは、世界王者の貫禄を見せつける滑りで、世界歴代３位の１５５・５５点をマーク。２大会連続銀メダルに大きく貢献した。