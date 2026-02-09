¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¿ä¤¹¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¡©»ê¹â¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¡ØÏÂ¸÷¤Î¥·¥ç¥³¥é¡¦¥Õ¥ì¡Ù
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ê¿´äÍý½ï¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÏ·ÊÞ¥·¥ç¥³¥é¥È¥ê¡¼¤ÎÌ¾ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£
ÏÂ¸÷¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢°ìÎ³¤´¤È¤Ë¡Ò¤È¤¤á¤¡Ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤Ò¤ÈÈ¢¡£³Î¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤ê¤â¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥·¥ç¥³¥é¡¦¥Õ¥ì¡ÃÏÂ¸÷
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀìÌç¤Î¼«²È¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç°ìÎ³°ìÎ³¼êºî¤ê¤·¤¿»ê¹â¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡ª
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞ¥·¥ç¥³¥é¥È¥ê¡¼ÏÂ¸÷¡£¥¹¡¼¥·¥§¥Õ ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤ÎÈÓ²¬Æà¡¹¤µ¤ó¤Ï¡¢2027Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ò¥¯¡¼¥×¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡ÓÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¡£1988Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ëµ»½Ñ¤Çºî¤é¤ì¤ë¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤ÏÉ¬¿©¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹
Ê¿´äÍý½ï¤µ¤ó
¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÏÂ¸÷¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£¼«Ê¬¤Ø¤Ë¤´¤Û¤¦¤Ó¥Á¥ç¥³¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2026Ç¯2·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÊ¿´äÍý½ï¤µ¤ó
¥¹¥¤¡¼¥Ä¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¹¬¤»¤Î¥±¡¼¥¶¦ÏÂ¹ñ¡×¤ò¼çºË¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£1¥«·î¤Ë»î¿©¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¤Ê¤ó¤È200¼ïÎà°Ê¾å¡ª