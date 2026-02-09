東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【日本】
現金給与総額（12月）08:30
結果　2.4%
予想　3.2%　前回　1.7%（0.5%から修正）（前年比)

実質賃金（12月）8:30
結果　-0.1%
予想　0.8%　前回　-1.6%（-2.8%から修正）（前年比）

【豪州】
家計支出（12月）9:30
結果　-0.4%
予想　0.1%　前回　1.0%（前月比）
結果　5.0%
予想　5.8%　前回　6.0%（6.3%から修正）（前年比）

※要人発言やニュース
【日本】
片山財務相
必要であれば月曜日に金融市場とコミュニケーションをとる
金融市場を注視している、米国と緊密に連絡を取り合っている
日米覚書に断固たる措置講じることができると記載、介入含む

三村財務官　
市場を高い緊張感持って注視、市場とは常に対話している

木原官房長官　
市場で急激で一方的な動き見られる、高い緊張感持って注視

【その他】
ベッセント米財務長官
最近の金価格の動きは中国では少し手に負えない状況
中国当局は証拠金規制を引き締めざるを得なくなっている
金相場は投機主導で急騰・暴落しやすくなっている

【中国】
中国は金の購入をゆっくり継続、今後も続く見通し（証券時報）
1月に金を4万トロイオンス増加、15カ月連続で金保有を増やした

【中東情勢】
イラン大統領
先週末の米国との核協議は前進の一歩だ
イランは常に敬意をもって応えてきたが武力による威嚇は容認しない

イラン外相
米との協議は核問題に限定、国内でのウラン濃縮の権利を放棄しない

【韓国】
サムスン電子
早ければ今月第3週から第6世代高帯域幅メモリー「HBM4」大量生産開始
「HBM」売上高が前年比3倍増と予想、新しいライン設置し生産能力拡大