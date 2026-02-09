レイカーズのビッグマン、ジャクソン・ヘイズら4選手がスラムダンクコンテストへ参戦

2月8日（現地時間7日、日付は以下同）。NBAは、15日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスター2026」サタデーナイトイベントの1つ、“AT&Tスラムダンクコンテスト”へ参戦する4選手を発表した。

このイベントは2ラウンド制で、審査員たちがそれぞれのダンクを採点。ファーストラウンドでは、4人全員が2回ずつダンクに挑戦し、合計得点でトップ2に入った2選手がファイナルラウンドへ進出。その後、ファイナルラウンドでは2選手が2回ずつダンクをし、合計得点の高い選手がチャンピオンとなる。

今年は、2023年から2025年にかけて大会史上初の3連覇を成し遂げたマック・マクラング（シカゴ・ブルズ／2ウェイ契約）が参戦しないため、4年ぶりに新たな王者が誕生する。

今年のコンテストへ出場するのは、2025年のドラフト1巡目14位指名のカーター・ブライアント（サンアントニオ・スパーズ）、同25位指名のジェイス・リチャードソン（オーランド・マジック）のルーキー2人、2年目のキーシャド・ジョンソン（マイアミ・ヒート）、そしてロサンゼルス・レイカーズのビッグマン、ジャクソン・ヘイズの4選手。リチャードソンの父は、このコンテストで2002、2003年に2連覇したジェイソン・リチャードソン（元ゴールデンステイト・ウォリアーズほか）だけに必見だ。

◆■“AT&Tスラムダンクコンテスト”出場選手リスト

カーター・ブライアント（サンアントニオ・スパーズ／フォワード）



ジャクソン・ヘイズ（ロサンゼルス・レイカーズ／センター）



キーシャド・ジョンソン（マイアミ・ヒート／フォワード）



ジェイス・リチャードソン（オーランド・マジック／ガード）



🌟 The 2026 @ATT Slam Dunk field! 🌟

NBA All-Star Saturday: 2/14, 5:00pm/et on NBC & Peacock pic.twitter.com/IQ4oIWaWgy

- NBA (@NBA) February 7, 2026

