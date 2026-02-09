「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午後２時現在で、日本電子材料<6855.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



前週末６日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２６５億円から２８１億円（前期比１７．９％増）へ、営業利益を４８億円から６５億円（同４１．８％増）へ、純利益を３２億円から４３億円（同２４．５％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３０円から５０円へ引き上げ年間配当予想を８０円（前期７０円）とした。



データセンター向けや生成ＡＩの画像処理半導体や広帯域メモリー（ＨＢＭ）などの先端半導体の旺盛な需要が継続するなか、メモリー向けプローブカードの需要が堅調に推移していることが要因という。なお、第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高２０６億７５００万円（前年同期比４０．３％増）、営業利益５０億２８００万円（同７７．５％増）、純利益３４億６８００万円（同６９．０％増）だった。



業績予想と配当予想の上方修正を受けて、この日の同社株には朝方から買いが殺到しており、カイ気配でスタートした後は気配値を切り上げ、２時現在ではストップ高の６０３０円でカイ気配となっており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



