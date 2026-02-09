古河電はＳ高、今期業績・配当予想を上方修正

古河電気工業<5801.T>は後場上げ幅を拡大し、ストップ高をつけた。この日午後２時ごろ、２６年３月期連結業績予想について売上高を１兆２０００億円から１兆３０００億円（前期比８．２％増）へ、純利益を３６０億円から５４０億円（同６１．９％増）へ上方修正すると発表した。配当予想も１２０円から１６０円（前期１２０円）に増額した。これを好感した買いが集まっている。



円安による収益押し上げ効果を見込んだ。自動車部品事業でワイヤハーネスの売り上げが堅調に推移し、情報通信ソリューション事業でデータセンター向け投資需要の継続を背景に関連製品の販売が伸長。エネルギーインフラ事業で電力ケーブルや産業電線・機器の販売が堅調に推移しており、これら各事業の状況も織り込んだ。加えて、退職給付制度の改定に伴う特別利益約１３０億円の計上が寄与する見通し。



