住友精化<4008.T>が急伸している。午後２時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１４５０億円から１４８０億円（前期比０．３％増）へ、営業利益を１１３億円から１５０億円（同４０．０％増）へ、純利益を４４億円から７０億円（同１７．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１００円から１２０円へ引き上げ年間配当予想を２２０円（前期２００円）としたことが好感されている。



従来予想の前提に比べて為替が円安で推移していることに加えて、原燃料価格が主に海外の製造拠点において下落していることや水溶性ポリマーなどの販売が増加していることが要因という。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１１１６億６７００万円（前年同期比０．９％減）、営業利益１０３億１１００万円（同１８．７％増）、純利益４９億８４００万円（同２７．８％減）だった。



同時に、３月３１日を基準日として１株を５株に株式分割すると発表しており、これも好材料視されている。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家により投資しやすい環境を整えるとともに、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的としている。



出所：MINKABU PRESS