&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①&TEAM K¡Ö¹ø¤Î°ÌÃÖ¹â¤Ã¡ª¡×¤Ê½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È ②～④K¤Î°µÅÝÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸÷¤ë¥·¥ç¥Ã¥È
¢£&TEAM K¤Î¶Ã°Û¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð´é¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
2·î15Æü19»þ¤«¤éÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëK¡£ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆÍ½¹ð¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢º¸¤«¤éMC¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦Àß³ÚÅý¡¢¥²¥¹¥È¤ÎK¤È²£ß·²Æ»Ò¡¢¤½¤·¤ÆÆüÂ¼Í¦µª¤¬ÊÂ¤Ö»Ñ¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´°÷¤ÇK¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ýー¥º¤Ç¤¢¤ë¡ÈK¥Ýー¥º¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÓÀè¤ò¥é¥Õ¤Ë»¶¤é¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎK¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È³×·¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Î©¤Á»Ñ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¾®´é¤Ö¤ê¤ä¡¢¥Ù¥ë¥È°ÌÃÖ¤«¤éºÝÎ©¤ÄµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë°ìËç¤À¡£½À¤é¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿É½¾ð¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö²¿Æ¬¿È¤¢¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¡Ö¹ø¤Î°ÌÃÖ¹â¤Ã¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Öºî²è¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Â³½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉ½¾ð¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÇK¥Ýー¥º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÀäÂÐ¸«¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£