嵐の公式Instagramが更新。2010年9月8日にリリースされた「Love Rainbow」（「o」は、スラッシュありが正式表記）のジャケット写真が公開され、ファンの注目を集めている。

【画像・動画】嵐「Love Rainbow」ジャケット写真＆MV

■ポップで幻想的な世界観が印象的な「Love Rainbow」ジャケット写真

「Love Rainbow」は、松本潤が主演を務めたフジテレビ系月9ドラマ『夏の恋は虹色に輝く』の主題歌。

公開されたジャケット写真では、音楽記号やハートなど、ポップで幻想的なモチーフが描かれた空間の中で、嵐の5人がカメラに視線を向けている。

レザーやミリタリーテイストなど素材感の異なるジャケットスタイルに身を包み、前列には二宮和也と櫻井翔が腰かけ、後列中央には松本潤が座る構図。松本を挟むように、大野智と相葉雅紀が立っている。

2枚目では、メンバーが横一列に並んだ全身ショットを披露。ボトムスにはダメージデニムやコーデュロイパンツを取り入れ、それぞれの個性が光るスタイリングに仕上がっている。大野、松本、二宮のブーツインスタイルも目を引くポイントだ。

懐かしさあふれるアートワークの公開に、SNSでは「ただただカッコいい」「エモすぎる」「やっぱり嵐は最高」「キュンキュンする」「ビジュが完璧すぎる」「みんなイケメン」「爽やか」「翔くんのビジュ神」「ブーツイン好き」といった声が寄せられている。

