¥¯¥ì¥ª¥¹¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò6¡ó¾åÊý½¤Àµ¡¢ÇÛÅö¤â2±ßÁý³Û
¡¡£Ç£Ó£É¥¯¥ì¥ª¥¹ <8101> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î9Æü¸å¾ì(14:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ20.7¡óÁý¤Î29.5²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î32²¯±ß¢ª34²¯±ß(Á°´ü¤Ï25.4²¯±ß)¤Ë6.3¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬25.6¡óÁý¢ª33.4¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î11.8²¯±ß¢ª13.8²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï8.7²¯±ß)¤Ë16.9¡óÁý³Û¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬36.0¡óÁý¢ª59.0¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î100±ß¢ª102±ß(Á°´ü¤Ï97±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ21.9¡óÁý¤Î9.4²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î2.0¡ó¢ª2.1¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡ÅöÂè£³»ÍÈ¾´üÏ¢·ëÎß·×´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ª¤è¤ÓÍø±×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤ÇÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÎÉ¸½à¿ÊÄ½Î¨¤ò¾å²ó¤ë½çÄ´¤Ê¥Úー¥¹¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥ÊーÍÑµ¡Ç½»å¡¦À¸ÃÏ¤Î¼è°ú¤äÅÉÎÁ¸¶ÎÁ¤Î¼è°ú¡¢¥¢¥¦¥¿ー»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÀ¸ÃÏ¤ÎÍ¢½ÐÈÎÇä¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÔºÎ»»»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤ä¥È¥ê¥¢¥»¥Æー¥ÈÁ¡°Ý»ö¶È¤Î²ÔÆ¯¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢´ü½éÈ¯É½¤Î·×²è¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¶ÈÀÓÆ°¸þ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¾åµ¤Î¤È¤ª¤ê¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Çä¾å¹â¤ª¤è¤ÓÍø±×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤ÇÁ°Ç¯Æ±´ü¤ò¾å²ó¤ë·øÄ´¤Ê¼ÂÀÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖGSI CONNECT Phase 2¡Ê2025-2027¡Ë¡×¤Î¤â¤È¡¢»ö¶È³ÈÂç¤È¼ý±×À¸þ¾å¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×À¯ºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤äÅö¼Ò¤Î»ñ¶â¾õ¶·¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤ÊÍø±×´Ô¸µ¤Î¼Â»Ü¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÇÛÅöÀ¸þ50¡ó°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤«¤Ä1³ôÅö¤¿¤ê100±ß¤ò²¼¸Â¤È¤¹¤ëÎß¿ÊÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡Åö´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÎÊÑ¹¹¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾åµ¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢1³ô¤¢¤¿¤ê¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò102.00±ß¤Ë½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á°²óÍ½ÁÛÈæ¤Ç¤Ï2.00±ß¤ÎÁýÇÛ¡¢Á°´ü¼ÂÀÓÈæ¤Ç5.00±ß¤ÎÁýÇÛ¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÛÅöÀ¸þ¤Ï50.1¡ó¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢¾åµ¤ÎÇÛÅö¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³ô¼ç´Ô¸µºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼«¸Ê³ô¼°¤Î¼èÆÀ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÆü³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ö¼«¸Ê³ô¼°¤Î¼èÆÀ¤Ë·¸¤ë»ö¹à¤Î·èÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¾åµ¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¸½ºßÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃ£À®¤òÅö¼Ò¤È¤·¤ÆÌóÂ«¤¹¤ë¼ñ»Ý¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓÅù¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¾åµÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î32²¯±ß¢ª34²¯±ß(Á°´ü¤Ï25.4²¯±ß)¤Ë6.3¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬25.6¡óÁý¢ª33.4¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î11.8²¯±ß¢ª13.8²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï8.7²¯±ß)¤Ë16.9¡óÁý³Û¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬36.0¡óÁý¢ª59.0¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î100±ß¢ª102±ß(Á°´ü¤Ï97±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ21.9¡óÁý¤Î9.4²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î2.0¡ó¢ª2.1¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡ÅöÂè£³»ÍÈ¾´üÏ¢·ëÎß·×´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ª¤è¤ÓÍø±×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤ÇÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÎÉ¸½à¿ÊÄ½Î¨¤ò¾å²ó¤ë½çÄ´¤Ê¥Úー¥¹¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥ÊーÍÑµ¡Ç½»å¡¦À¸ÃÏ¤Î¼è°ú¤äÅÉÎÁ¸¶ÎÁ¤Î¼è°ú¡¢¥¢¥¦¥¿ー»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÀ¸ÃÏ¤ÎÍ¢½ÐÈÎÇä¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÔºÎ»»»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤ä¥È¥ê¥¢¥»¥Æー¥ÈÁ¡°Ý»ö¶È¤Î²ÔÆ¯¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢´ü½éÈ¯É½¤Î·×²è¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¶ÈÀÓÆ°¸þ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¾åµ¤Î¤È¤ª¤ê¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢Çä¾å¹â¤ª¤è¤ÓÍø±×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤ÇÁ°Ç¯Æ±´ü¤ò¾å²ó¤ë·øÄ´¤Ê¼ÂÀÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖGSI CONNECT Phase 2¡Ê2025-2027¡Ë¡×¤Î¤â¤È¡¢»ö¶È³ÈÂç¤È¼ý±×À¸þ¾å¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×À¯ºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢·ë¶ÈÀÓ¤äÅö¼Ò¤Î»ñ¶â¾õ¶·¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤ÊÍø±×´Ô¸µ¤Î¼Â»Ü¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÇÛÅöÀ¸þ50¡ó°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤«¤Ä1³ôÅö¤¿¤ê100±ß¤ò²¼¸Â¤È¤¹¤ëÎß¿ÊÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡Åö´ü¤Î´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÎÊÑ¹¹¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾åµ¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢1³ô¤¢¤¿¤ê¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò102.00±ß¤Ë½¤Àµ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á°²óÍ½ÁÛÈæ¤Ç¤Ï2.00±ß¤ÎÁýÇÛ¡¢Á°´ü¼ÂÀÓÈæ¤Ç5.00±ß¤ÎÁýÇÛ¤È¤Ê¤ê¡¢ÇÛÅöÀ¸þ¤Ï50.1¡ó¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢¾åµ¤ÎÇÛÅö¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³ô¼ç´Ô¸µºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼«¸Ê³ô¼°¤Î¼èÆÀ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÆü³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ö¼«¸Ê³ô¼°¤Î¼èÆÀ¤Ë·¸¤ë»ö¹à¤Î·èÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¾åµ¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¸½ºßÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃ£À®¤òÅö¼Ò¤È¤·¤ÆÌóÂ«¤¹¤ë¼ñ»Ý¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓÅù¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¾åµÍ½ÁÛ¿ôÃÍ¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£