住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ] が2月9日後場(14:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比3.7倍の1081億円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の740億円→1400億円(前期は164億円)に89.2％上方修正し、増益率が4.5倍→8.5倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の200億円の黒字→860億円の黒字(前年同期は300億円の赤字)に4.3倍増額した計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の131円→183円(前期は104円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は542億円の黒字(前年同期は168億円の赤字)に浮上した。



株探ニュース

