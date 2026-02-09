±¿Å¾ÌÈµö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡¡¥é¥ó¥Ü¤¬¥¬¥Á¤Çµ»½Ñ¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡Ö¥é¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
¢£¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬¥Ñ¥Ç¥ëÍÑ¤Î¥é¥±¥Ã¥È¡ÖBL003¡×¤òÀ½ºî¤·¤¿
¢£¡ÖBL003¡×¤Ë¤ÏºÇÀèÃ¼¤Î¹½Â¤Àß·×µ»½Ñ¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£²¤½£¤Ç¤Î¡ÖBL003¡×¤Î²Á³Ê¤Ï600¥æ¡¼¥í¤À¤¬¥×¥ì¥ß¥¢²½¤Ï³Î¼Â¤À
¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶È³¦¤ËËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤¿
¡¡ÆÍÁ³¤À¤¬¡Ö¥Ñ¥Ç¥ë¡×¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¥Ñ¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥Ç¥ë¤À¡£¤¸¤Ä¤Ï¥Ñ¥Ç¥ë¤È¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤È¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤òÂ¤·¤Æ2¤Ç³ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤³¤È¡£¶¯²½¥¬¥é¥¹¤È¶âÌÖ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥³¡¼¥È¤Ç¤ä¤ë¥Æ¥Ë¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¶¯²½¥¬¥é¥¹¤ÎÊÉ¤Ë¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤âÍ¸úÂÇ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤ä¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤ËÀïÎ¬À¤ËÉÙ¤ß¡¢ÂÎÎÏ¤Èµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ¬Ç¾Åª¥»¥ó¥¹¤âÌä¤ï¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Ñ¥Ç¥ë¤ÎÏÃ¤ò¼«Æ°¼Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎWEB CARTOP¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬¥Ñ¥Ç¥ë¤Î¥é¥±¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ð¥Ü¥é¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ç¥ë¤Î¥é¥±¥Ã¥È¡ÖBL003¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤È¥Ð¥Ü¥é¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç3ºîÌÜ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖBL003¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¡×¡Ö½ÓÉÒ¤ÊÁàºîÀ¡×¡ÖÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª¡¡¥Ð¥Ü¥é¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥é¥±¥Ã¥È³«È¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬¸Ø¤ë¹½Â¤Àß·×µ»½Ñ¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹½Â¤¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎDNA¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥¸¥ª¥á¥È¥ê¡¼¤È¹âÃÆÀ¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¢ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¹½Â¤Àß·×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¹â¤¤°ÂÄêÀ¤È±Ô¤¤¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ÚÎÌ¤Ç¶õÎÏÀÇ½¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¡¼¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È¼è¤ê¤Þ¤ï¤·¤Î¤è¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤Þ¤ë¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¥Ñ¥Ç¥ë¥é¥±¥Ã¥È¡ÖBL003¡×¤Î²Á³Ê¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢600¥æ¡¼¥í¤é¤·¤¤¡£¤À¤¤¤¿¤¤11Ëü1000±ß¤Û¤É¡Ê1¥æ¡¼¥í¡á185±ß´¹»»¡Ë¡£¥Ñ¥Ç¥ë¥é¥±¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤ÎÁê¾ì¤¬¤¤¤¯¤é¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÖBL003¡×¤¬°Â¤¤¤Î¤«¹â¤¤¤Î¤«¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¥¿¥À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£¤·¤«¤â¡¢Á°ºî¡¦Á°¡¹ºî¤Î¡ÖBL001¡×¤È¡ÖBL002¡×¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ñ¥Ç¥ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¿·´¶³Ð¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤Ï3Ëü5000¿Í¤Û¤É¡¢Áª¼êÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï1000Ì¾¤Û¤É¤È¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜ¥Ñ¥Ç¥ë¶¨²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏÅª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ì¤Ð¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤«¤é¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë»È¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¡£