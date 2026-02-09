朝比奈彩、テレ朝女子アナと “お揃いニット帽” ツーショット披露…「10年来の友人」意外な交友関係

2月8日、モデルで女優の朝比奈彩が自身のInstagramを更新。テレビ朝日・桝田沙也香アナウンサーと “お揃いニット帽” 姿のツーショットを披露し、ファンから称賛の声があがっている。

朝比奈は《最近プライベートで少しの時間でも合わせて 会っているさやかちゃん この間はお揃いのニット帽も購入しました》などとつづり、朝比奈がグレーベージュ系、桝田アナが黒系の色違いのニット帽をかぶり微笑むツーショットや、2人で食べたカレーライスの写真を公開した。

そして、《年齢を重ねていくにあたり、お揃いの物を増えていくのとかも素敵だな！と感じた時間でした！》などと続けた。

カレーライスを前にするツーショットでは、桝田アナは帽子を脱ぎ、朝比奈は帽子を被ったままだが、《※食事の時帽子は脱いでいます。笑》と説明している。

コメント欄にはファンから

《めっちゃ可愛すぎるツーショットダネ》

《お二人とも素敵ですね》

《ご飯食べる時に帽子脱いで髪もきちんと束ねるところ好きです。笑》

などと称賛の声が寄せられている。

桝田アナは現在、情報・報道番組『サタデーステーション』（テレビ朝日系）で、スポーツと天気を担当している。

スポーツ紙記者が言う。

「朝比奈さんと同い年の桝田アナが、2023年5月のInstagramでツーショットを披露し、《朝比奈彩ちゃん 「今日空いてる！？」と、その日にサクッと会える関係が嬉しいね。もう10年来の友人です》と2人の付き合いが長いことを明かしています。お互いに時折、Instagramにツーショットを公開しています」

朝比奈は、2025年7月にもInstagramで《久しぶりにヘアカット行ったら、たまたま会えたさやかちゃん》と桝田アナとともにピースサインをするツーショットを公開。

桝田アナもたびたび自身のInstagramで朝比奈との交流をつづり、2020年1月には《先日、朝比奈彩ちゃんとご飯へ 彩ちゃんの筋が通った考え方とか、仕事に対する真面目な向き合い方とか、いつも尊敬してます》、2023年12月には《朝比奈彩ちゃんとの最近のあれこれ。クリスマスプレゼントを買いに行ったり イルミネーションを観に行ったり クリスマスマーケットに行ったり イヴは映画を観て、焼肉を食べました》とツーショットを公開している。

「朝比奈さんは2021年7月に三代目J SOUL BROTHERSの山下健二郎さんとの結婚を発表し、2024年3月に第1子、2025年6月に第2子の出産を発表しています。第1子妊娠中のクリスマスイブに映画を観て、焼肉を食べるほどですから、親友なのでしょうね」

今後も美女2人の交友関係に注目が集まりそうだ。