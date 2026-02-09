″スーパードッグ″クリプトがかわいい！ 映画『スーパーガール』最新映像解禁
映画『スーパーガール』より、スーパーガールと“スーパードッグ”クリプトの初めての出会いを捉えた最新映像が、クリプト（子犬 ver.）のスペシャルビジュアルと共に解禁された。
【動画】『スーパーガール』45秒スポット クリプト編
新生DCユニバース最新作となる本作は、昨年公開され、全世界興行収入950億円（6.1 億ドル）超、日本でも興行収入10億円超の大ヒットを記録したジェームズ・ガン監督の映画『スーパーマン』の次章ともいえる作品。型破りで自立した新世代のヒーロー“スーパーガール”を主人公に据えた物語だ。
製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが担当。監督のクレイグ・ギレスピーは、女性が主役の物語を数多く手掛けてきた実力派。スーパーマン／クラーク・ケントのいとこでスーパーガール／カーラ・ゾー＝エルをミリー・オールコック、エイリアンの少女ルーシー・メアリー・ノール役をイヴ・リドリー、 宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役をジェイソン・モモアが演じる。さらに本物語には“スーパードッグ”クリプトも再登場する。
クリプトは『スーパーマン』でスーパーマンと共に敵と戦い、驚異的なパワーとスピード（とかわいさ）を披露。その活躍からスーパーマンの“最強の相棒”であり愛犬かと思われていたが、ラストで実の飼い主がスーパーガールであることが明かされた。外見こそ愛らしいものの、地球上の犬ではないことがその身体能力の高さからも明白。しかし、出自や背景はいまだ謎に包まれている。
そんなクリプトにフォーカスを当てた最新映像は、アメリカンフットボールの最高峰＜スーパーボウル＞へのカウンタープログラムとして同日に放送される子犬の祭典＜パピーボウル＞にてお披露目。スーパーガール／カーラとまだ子犬だったころのクリプトの “初めての出会い”の瞬間が描かれ、彼女らの固い絆の始まりを垣間見ることができる。寄り添う姿や元気に吠えるクリプトの愛らしさが印象的で、彼がカーラにとってどれほど特別な存在であるかが伝わる。
併せて、クリプト（子犬 ver.）のスペシャルビジュアルも到着。純白の毛並みと片耳だけが垂れたチャームポイントは子犬の頃から健在。おなじみの“S マーク”付きの首輪に、パピーサイズの体全体がすっぽり収まる姿は“スーパー”かわいい。＜この犬に要注意＞という刺激的なキャッチコピーも添えられており、一見愛らしい見た目の裏に秘められた驚異的な能力と、『スーパーマン』以上の暴走を期待せずにはいられない仕上がりだ。
映画『スーパーガール』は、今夏公開。
【動画】『スーパーガール』45秒スポット クリプト編
新生DCユニバース最新作となる本作は、昨年公開され、全世界興行収入950億円（6.1 億ドル）超、日本でも興行収入10億円超の大ヒットを記録したジェームズ・ガン監督の映画『スーパーマン』の次章ともいえる作品。型破りで自立した新世代のヒーロー“スーパーガール”を主人公に据えた物語だ。
クリプトは『スーパーマン』でスーパーマンと共に敵と戦い、驚異的なパワーとスピード（とかわいさ）を披露。その活躍からスーパーマンの“最強の相棒”であり愛犬かと思われていたが、ラストで実の飼い主がスーパーガールであることが明かされた。外見こそ愛らしいものの、地球上の犬ではないことがその身体能力の高さからも明白。しかし、出自や背景はいまだ謎に包まれている。
そんなクリプトにフォーカスを当てた最新映像は、アメリカンフットボールの最高峰＜スーパーボウル＞へのカウンタープログラムとして同日に放送される子犬の祭典＜パピーボウル＞にてお披露目。スーパーガール／カーラとまだ子犬だったころのクリプトの “初めての出会い”の瞬間が描かれ、彼女らの固い絆の始まりを垣間見ることができる。寄り添う姿や元気に吠えるクリプトの愛らしさが印象的で、彼がカーラにとってどれほど特別な存在であるかが伝わる。
併せて、クリプト（子犬 ver.）のスペシャルビジュアルも到着。純白の毛並みと片耳だけが垂れたチャームポイントは子犬の頃から健在。おなじみの“S マーク”付きの首輪に、パピーサイズの体全体がすっぽり収まる姿は“スーパー”かわいい。＜この犬に要注意＞という刺激的なキャッチコピーも添えられており、一見愛らしい見た目の裏に秘められた驚異的な能力と、『スーパーマン』以上の暴走を期待せずにはいられない仕上がりだ。
映画『スーパーガール』は、今夏公開。