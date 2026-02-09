◆第５３回佐賀記念・Ｊｐｎ３（２月１２日１９時３０分発走、佐賀競馬場・ダート２０００メートル）

砂の実力馬たちが集まったダートグレード競走に挑む１２頭の枠順が２月９日、確定した。

ＪＲＡ勢では、前走の名古屋大賞典で２着になり、佐賀出身の川田将雅騎手とコンビのカズタンジャー（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ドレフォン）は５枠６番に決定した。前走でポルックスＳを制したカゼノランナー（牡５歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キズナ）は８枠１１番。連覇を目指すメイショウフンジン（牡８歳、栗東・西園正都厩舎、父ホッコータルマエ）は５枠５番に決まった。

地方勢では地元佐賀から昨年末の中島記念を制したアウトドライブ（牡５歳、佐賀・池田忠好舎、父デクラレーションオブウォー）は６枠７番。昨年、無敗で兵庫３冠を達成したオケマル（牡４歳、兵庫・盛本信春厩舎、父ニューイヤーズデイ）は大外の８枠１２番となった。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、重量、騎手の順）

（１）ユメノホノオ （高知）牡６ ５６ 吉原 寛人

（２）ビキニボーイ （佐賀）牡６ ５６ 山口 勲

（３）コスモファルネーゼ（佐賀）牡７ ５６ 石川 慎将

（４）アラジンバローズ （兵庫）セン９ ５７ 笹田 知宏

（５）メイショウフンジン（栗東）牡８ ５７ 酒井 学

（６）カズタンジャー （栗東）牡５ ５７ 川田 将雅

（７）アウトドライブ （佐賀）牡５ ５６ 飛田 愛斗

（８）デルマソトガケ （栗東）牡６ ５８ 団野 大成

（９）タイキマクスウェル（佐賀）セン７ ５６ 金山 昇馬

（１０）ヘリオス （美浦）セン１０ ５６ 原 優介

（１１）カゼノランナー （栗東）牡５ ５６ 西村 淳也

（１２）オケマル （兵庫）牡４ ５５ 下原 理

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。