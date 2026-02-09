KOSPI¤Ï5300Âæ¡¢KOSDAQ¤Ï1100Âæ¤ò²óÉü¡Ä¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬5¡óÄ¶¤Î¶¯µ¤
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡ÊKOSPI¡Ë¤¬ºÆ¤Ó5300Âæ¤ò²óÉü¤·¤¿¡£Àè½µËö¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÈ¿È¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤¬µÞÆ¤·¤¿¤³¤È¤¬Åê»ñ¿´Íý¤ò²óÉü¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤ë¡£
9Æü¡¢´Ú¹ñ¼è°ú½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÆüKOSPI¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ4¡¥13¡ó¹â¤Î5299¡¥10¤Ç´ó¤êÉÕ¤¡¢¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤Ë5300¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£KOSPI¤¬5300¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ïº£·î4Æü°ÊÍè¡¢3±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤À¡£
È¾Æ³ÂÎ¤Î¼çÎÏ³ô¤¬»Ø¿ô¾å¾º¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸áÁ°9»þ48Ê¬¸½ºß¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆü¤è¤ê6¡¥08¡ó¹â¤È¤Ê¤ë16Ëü7700¥¦¥©¥ó¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤â5¡¥24¡ó¹â¤È¤Ê¤ë89Ëü¥¦¥©¥ó¤Ç¼è°úÃæ¤À¡£¼ûµëÌÌ¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Èµ¡´Ø¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÇã¤¤±Û¤·¡¢¸Ä¿Í¤¬Çä¤ê±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥¹¥À¥Ã¥¯»Ø¿ô¡ÊKOSDAQ¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢2¡¥7¡ó¹â¤Î1109¡¥91¤Ç¼è°ú¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£