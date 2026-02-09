OSK日本歌劇団トップスター翼和希、娘役トップスター千咲えみが9日、大阪市内で「レビュー春のおどり」（4月10〜19日＝京都南座、同30日〜5月5日＝新橋演舞場）の製作発表会見に出席した。

春のおどりは1926年に始まり、現在まで大切につないできたOSK伝統の公演。100周年の節目の年となる今回は、第1部がシェークスピアの「ロミオとジュリエット」の世界を古代ヤマトの時代に映した和物「たまきはる 命の雫」（作・演出北林佐和子氏）、第2部は洋物レビュー「Silenphony」（作・演出平澤智氏）の2本立てとなる。

翼は公演について「続けることの難しさを痛感しているからこそ、できることの喜びと使命感が同じなのかと思う」と話し、「自分にとっても『春のおどり』と出会わなかったら、OSKに入っていなかった。続けていくことでまた新しい方々とお会いできる場にもなると思う。皆さまに『あの春のおどりね』と言っていただけるように続けていきたい」と100年の歴史の重さをかみしめた。

5月に大阪松竹座が閉館することに伴い、初めて京都南座で行う。ファンからはOSKの先行きに不安の声も上がっていたが、翼は「私たちは皆さまに絶対に楽しんでいただく舞台を作り続けます。私たちは舞台人ですし、歌劇を愛している人間なので、それを作り続けることが精いっぱいのできることです」と力強く一蹴。「松竹座さんは自分がOSKと出会った大切な場所で、初舞台を踏ませていただいた大好きな場所。舞台に立たせていただくことの楽しさ、苦しさをたくさん学ばせていただいた。閉館には悲しい、複雑な気持ちではありますが、春のおどりを南座で公演できるのをうれしく思っています。今まで以上に気を引き締めて挑みたい」と意気込んでいた。