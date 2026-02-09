お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァ（35）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。米ロサンゼルスでの生活について語った。

ゆりやんは2024年12月に拠点をロスに移し、「もう東京には家がない状態です」と打ち明けた。

ロスに渡った理由については「ハリウッドスターになりたくてですね。アメリカに行きたいと思いまして」。ニューヨークとロスで迷ったというが「やはりロサンゼルス、映画の街。映画が好きなのでハリウッドを選びました」と振り返った。

両親からは反対はなかったと言い「今は毎日のように電話をしていまして」と声を弾ませた。

司会の黒柳徹子が「お金の心配はロサンゼルスにいらしてなかったの」と尋ねると、「お金もやはり（円安で）ドルが高いので、いろいろどうなるんだろうと思っていたんですけれども、あまり計算しないようにしています。計算すると余計に高く感じてしまいますので」と笑顔で話した。

黒柳が「大丈夫は大丈夫だった」と念を押すと「大丈夫になるように頑張ろうと思っていまして」と言い切った。

ロスの生活については「誰でも出られるお笑いのライブとかがあったりするので。そこでネタを英語で作ったものを。5分間のネタをやるのに5ドル払って」出演するなどしていると語った。

出演してみてどうかとの問いには「やっぱり英語が難しいので、これは面白くないからウケてないのか、英語が伝わってないからウケてないのかが、ちょっと分からないんですけれども」とぶっちゃけ。

黒柳が「どっちにしてもあんまりウケない」と確認すると、ゆりやんは苦笑した。