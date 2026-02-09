¡Ú½°±¡Áª¡ÛÆÃÈÖ¤ÏNHK¤¬19.9¡ó¡¡Ì±Êü¤ÏÆ£°æµ®É§¡õÝ¯°ææÆ¡ÖzeroÁªµó¡×¤¬Í£°ì£²¥±¥¿
½°±¡Áª¤Î³Æ¶ÉÁªµóÆÃÈÖ¤Î»ëÄ°Î¨¤¬9Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
´ØÅìÃÏ¶è¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ÏNHK¤¬ºÇ¹â¤Ç19¡¦9¡ó¡£Ì±Êü¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖzeroÁªµó¡×¤¬Í£°ì¤Î2·å¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¢§³Æ¶É¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡£Â®ÊóÃÍ¡£¿ÍÌ¾¤Ï¼ç¤Ê½Ð±é¼Ô¡Ë
¡¦NHK¡Ö½°±¡Áª³«É¼Â®Êó¡¡2026¡×¡Ê¸á¸å8»þ¡Á¡Ë19¡¦9¡ó¡Ê»å°æÍÓ»Ê¥¢¥Ê¡¢ÉûÅçË¨À¸¥¢¥Ê¡¢¿¹²¼³¨Íý¹á¥¢¥Ê¡Ë
¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖzeroÁªµó¡×Âè1Éô¡Ê¸á¸å7»þ58Ê¬¡Á¡Ë10¡¦1¡ó¡ÊÆ£°æµ®É§¡¢Ý¯°ææÆ¡Ë
¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÁªµó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2026¡×¡Ê¸á¸å7»þ50Ê¬¡Á¡Ë9¡¦0¡ó¡ÊÂç±Û·ò²ð¡¢Âç²¼ÍÆ»Ò¡Ë
¡¦TBS¡ÖÁªµó¤ÎÆü2026¡×¡Ê¸á¸å7»þ53Ê¬¡Á¡Ë5¡¦7¡ó¡ÊÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¡¢°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¡¢½Ð¿åËã°á¥¢¥Ê¡¢ÀÐ°æÎ¼¼¡¡Ë
¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖLIVEÁªµó¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ê¸á¸å9»þ¡Á¡Ë4¡¦3¡ó¡ÊµÜº¬À¿»Ê¡¢µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¡Ë
¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÁªµó¥µ¥Æ¥é¥¤¥È2026¡×¡Ê¸á¸å7»þ55Ê¬¡Á¡Ë1¡¦7¡ó¡ÊÅÄÃæÆ·¥¢¥Ê¡¢ËÅç¿¸ºî¥¢¥Ê¡¢ÃÝùõÍ³²Â¥¢¥Ê¡¢Ä¹Éôµ©¥¢¥Ê¡¢ÇòÀÐÌÀÂç¥¢¥Ê¡Ë