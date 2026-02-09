タレント上沼恵美子（70）が9日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。2021年に亡くなった人気占い師・細木数子さん（享年83）との思い出を語った。

別番組のロケで、かつて台湾を訪れたエピソードを披露した上沼。「今は亡き、細木数子さんと旅をさせていただきました」と切り出し、「先生は豪快やから、からすみの工場に行って、スタッフ全員にからすみを振る舞ってはりました」と明かした。

また現地では宝石店にも同行した。「取材じゃなくて、“一緒においで”って言われたから、細木数子はどんな買い方をするのかなと思って」と興味津々だったが、街の宝石店に入り、細木さんは「は〜、何これ」とため息。そして「一番高いのを持っておいで」とリクエストした。

上沼は内心「ワインやないねんから」とツッコんだが、店員が持って来た商品を見て、細木さんは「ダメダメダメ…ン千万のはないの？」とたずねた。つまり「“安すぎてやってられへん”と。物凄いのをしてはるからね」と解説。普段細木さんが付けていた指輪を「漬物石みたいな」と例えながら、「“これはダメだわ”って宝石店を後にしました」と話した。

しかし「11万の安いリングがあった」と回想。細木さんが「上沼さんはコレ買っとき」と勧めたが、上沼は「いらんもん」と拒否。それでも「これはいい指輪だから買っときなさい」と言われた。

持ち合わせがないと断る上沼に、細木さんは「私が払ってあげる」と代金を立て替えてくれたといい、「いい指輪」と表現した真意について「“縁起がいい指輪”。たしかに、いい仕事が入ってきましたね」と語っていた。