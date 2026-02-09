伊集院光MCのNHKラジオ野球番組、今年は生放送で約2時間 キャンプ取材の成果を語る
NHKラジオ第一で、プロ野球ファンとして知られるタレント・伊集院光がMCを務める特別番組『伊集院光とプロ野球を楽しもう 2026春』が、2月28日午後2時5分から約2時間にわたって生放送されることが決定した。昨年の初回放送が好評を博し、2回目の今年は約2時間の生放送となる。
番組は、筋金入りのプロ野球ファンとして知られる伊集院が、キャンプシーズンならではの話題をトークで展開する内容。昨年は日本ハムの野村佑希や中日の中田翔らへのインタビューを通じ、普段は聞けないエピソードを紹介した。今年は放送時間を拡大し、生放送ならではの臨場感と双方向性を強める。
伊集院は放送に向け「今年も僕にとっての沖縄の季節がやってまいりました。時間の許す限り取材をして、その成果を生放送で発表します！」と意気込み。キャンプ地で実際に見て、聞いて、感じたことを余すところなく語る構えだ。
伊集院が今年話を聞きたい人物として名前を挙げたのが、ロッテの新監督に就任したサブロー監督。このほか、複数の選手へのインタビューも予定されており、シーズン開幕前のチーム状況や選手の生の声が伝えられる。
放送中は番組ホームページを通じてリスナーからのメッセージを募集し、ライブ感あふれるやり取りを展開する予定。番組はNHKラジオ第一での放送と同時に、NHKネットラジオ「らじる★らじる」でも同時配信され、放送後1週間は聴き逃し配信にも対応する。
