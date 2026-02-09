テレビ朝日系「徹子の部屋」が９日に放送された。

ＭＣの黒柳徹子はこの日のゲストを「４歳からピアノを習い、名門大学をご卒業。吉本の養成所も首席で卒業したエリート芸人でいらっしゃいます。独特な世界観で人気を集めているお笑い芸人」と、ゆりやんレトリィバァを紹介。「『徹子の部屋』は５年ぶりのご出演。お久しぶりです。ロサンゼルスでお暮らしですって？」と聞いた。

ゆりやんは「２４年の１２月からロサンゼルスを拠点に移しまして。引っ越しと言いますか。東京にはもう家がない状態です」と話した。

つづけて、ゆりやんは「（現地では）誰でも出られるお笑いのライブとかがあったりするので。そこで英語で作ったネタを。５分間のネタをやるのに５ドル払って」と説明。日本では超売れっ子のゆりやんが、自ら参加費を支払ってネタを披露していることに黒柳も驚き「お金を払うのね？」と聞いた。

ゆりやんは「やっぱり英語が難しいですので。おもしろくないからウケてないのか、英語が伝わってないからウケてないのかが、ちょっと分からないんですけど…」と米国での挑戦に改めて笑顔を見せていた。

ゆりやんは、黒柳が紹介した通り、関西の難関私大・関西大学を卒業後、吉本興業の養成所ＮＳＣを首席卒業。２０１７年に「ＴＨＥ Ｗ」優勝、２０２１年に「Ｒ−１グランプリ」優勝。２０２４年はＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「極悪女王」に主演し、俳優としても脚光を浴びた。