Í§¿Í¤Ï40Âå¤ÇNISA¤ò»Ï¤á¡¢Ëè·î¡Ö1Ëü±ß¡×¤º¤ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£50Âå¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡Ö·î3Ëü±ß¡×¤Û¤ÉÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÏ·¸å»ñ¶â¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
NISA¤ÎÀ©ÅÙ³µÍ×
NISA¤Ï¡¢³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÇÛÅö¶â¤äÇäµÑ±×¤¬°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢Åê»ñ¤Ë¤è¤ëÍø±×¤Ë¤ÏÌó20¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢NISA¸ýºÂ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤ÎÀÇÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
2024Ç¯¤«¤é¤ÏÀ©ÅÙ¤¬¹±µ×²½¤µ¤ì¡¢Èó²ÝÀÇÊÝÍ´ü´Ö¤âÌµ´ü¸Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀÑÎ©Åê»ñ¤ò·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤À©ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Îð¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
40Âå¤È50Âå¤ÇÀÑÎ©¤ò»Ï¤á¤¿¾ì¹ç¤Î»ñ»º³Û¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡©
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¾Íè¤Î»ñ»º³Û¤Îº¹¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼¡¤ÎÁ°Äó¤Ç¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÁÛÄêÍø²ó¤ê¡§Ç¯3¡ó¡ÊÊ£Íø¡Ë
¡¦ÀÑÎ©´ü´Ö¡§40Âå³«»Ï¡Ê45ºÐ～65ºÐ¡§20Ç¯´Ö¡Ë¡¢50Âå³«»Ï¡Ê55ºÐ～65ºÐ¡§10Ç¯´Ö¡Ë
¡¦ÀÑÎ©¶â³Û¡§40Âå³«»Ï¤ÏËè·î1Ëü±ß¡¢50Âå³«»Ï¤ÏËè·î3Ëü±ß
¡¦±¿ÍÑ±×¤Ø¤Î²ÝÀÇ¡§NISA¸ýºÂ¤òÍøÍÑ¤·¡¢Èó²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë
¤Ê¤ª¡¢Ç¯3¡ó¤È¤¤¤¦Íø²ó¤ê¤Ï¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤òÁÛÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Î²¾Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
40Âå³«»Ï¤È50Âå³«»Ï¤Î»ñ»º³Û¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È
¤Þ¤º¡¢45ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯´Ö¡¢Ëè·î1Ëü±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÑÎ©¸µËÜ¤Ï240Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÛÄêÍø²ó¤ê3¡ó¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢65ºÐ»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ»ñ»º³Û¤Ï¤ª¤è¤½327Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢±¿ÍÑ±×¤ÏÌó87Ëü±ß¤È»î»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢55ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¡¢Ëè·î3Ëü±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÑÎ©¸µËÜ¤Ï360Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤¯Ç¯3¡ó¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢65ºÐ»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ»ñ»º³Û¤Ï¤ª¤è¤½418Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢±¿ÍÑ±×¤ÏÌó58Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈæ³Ó¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÑÎ©´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤ÉÊ£Íø¸ú²Ì¤¬Æ¯¤¡¢±¿ÍÑ±×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤°ìÊý¡¢´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸µËÜ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬»ñ»º³Û¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£50Âå¤«¤é»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÀÑÎ©³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢65ºÐ»þÅÀ¤Î»ñ»º³Û¤¬40Âå³«»Ï¤Î¥±ー¥¹¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÑÎ©³Û¤È´ü´Ö¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«
Æ±¤¸Íø²ó¤ê¤ò²¾Äê¤·¤Æ¤â¡¢Åê»ñ´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤Û¤ÉÊ£Íø¤Î¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢50Âå¤«¤é»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·î¡¹¤ÎÀÑÎ©³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢´ü´Ö¤ÎÃ»¤µ¤òÊä¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢º£²ó¤Î»î»»¤ÏÍø²ó¤ê¤ò°ìÄê¤È¤·¤¿Ã±½ã¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¤Ç¤Ï»Ô¾ì´Ä¶¤ä¾¦ÉÊÁªÂò¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤¬¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢É¬Í×¤È¤Ê¤ëÀ¸³èÈñ¤äÇ¯¶â¼ýÆþ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
NISA¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑ±×¤¬°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´ü¡¦ÀÑÎ©¤Ë¤è¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÁÛÄêÍø²ó¤ê3¡ó¤Ç¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤È¡¢50Âå¤«¤é»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÀÑÎ©³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢65ºÐ»þÅÀ¤Î»ñ»º³Û¤ò40Âå³«»Ï¤Î¥±ー¥¹¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÀÑÎ©´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤Û¤ÉÊ£Íø¸ú²Ì¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀÑÎ©³Û¡¦´ü´Ö¡¦ÌÜÉ¸³Û¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£À©ÅÙ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢³«»ÏÇ¯Îð¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î²È·×¾õ¶·¤äÏ·¸å¤Î»Ù½Ð¸«¹þ¤ß¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÀÑÎ©·×²è¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー