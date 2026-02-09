ÇÐÍ¥Èà»á¤È¡È·ëº§Á°Äó¡É¸òºÝÃæ¤Î¾¯½÷»þÂå¡¦¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¢¡Ö¥×¥ì²Ö²Ç¡×µé¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ª
¾¯½÷»þÂå¤Î¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Ëá¤¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¶á¶·¤òÅÁ¤¨¡¢»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¥í¥ó¥°¤Î¥¦¥§¡¼¥Ö¥Ø¥¢¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÌÜÉ¡Î©¤Á¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÀ®½Ï¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¢¡ÈÇÐÍ¥Èà»á¡É¤ÈÇ»¸ü¥¥¹
¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯Èù¾Ð¤àÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢Í¾Íµ¤È¼«¿®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÏºòÇ¯12·î¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Ó¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤È·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2¿Í¤Ï2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Disney¡Ü¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥µ¥à¥·¥¯¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢Îø¿Í´Ø·¸¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸òºÝÊóÆ»°Ê¹ß¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì²Ö²Ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥à¡¼¥É¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬¡¢°¦¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¾ÌÌ¤Çº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊâ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯8·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤ÏStephanie Young Hwang¡Ê´Ú¹ñÌ¾¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ß¥è¥ó¡Ë¡£2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£¶áÇ¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢Tiffany Young¡Ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥ä¥ó¥°¡Ë¤ÎÌ¾¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¡¢È´·²¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò¸Ø¤ë°ìÊý¤Ç±¿Æ°²»ÃÔ¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥íÌîµå¤Î»Ïµå¼°¤ÇÅÁÀâ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Î¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£