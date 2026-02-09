【サンリオキャラクターズ シリコンモバイルリング】 2月12日より順次展開 価格：1回780円

イオンファンタジーは、カプセルトイ「サンリオキャラクターズ シリコンモバイルリング」を、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」や「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」、「カプセル横丁」などに設置されている完全キャッシュレスのカプセルトイマシン「かぷえぼ」で2月12日より順次展開する。価格は1回780円。

「サンリオキャラクターズ シリコンモバイルリング」は、アクセントになるサンリオキャラクターズのチャームが付いた、柔らかく手に通しやすいシリコン製のモバイルリング。スマートフォンが楽に持てる便利なアイテムとなっており、「タキシードサム」、「ポムポムプリン」、「クロミ」、「マイメロディ」、「ハローキティ」、「あひるのペックル」、「おさるのもんきち」、「ポチャッコ」、「ハンギョドン」、「シナモロール」の全10種がラインナップしている。

「サンリオキャラクターズ シリコンモバイルリング」（全10種）概要

価格：1回780円

展開期間：2月12日(木) ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）、カプセル横丁、Feedy Arcade

サイズ：約9×9cm（縦×横）、チャーム部分 約3cm

□カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）」のページ

「かぷえぼ」について

「かぷえぼ」は、抗菌シート施工されたタッチパネルの操作のみでカプセルトイが払い出しされる、イオンファンタジーオリジナルの「回さない」カプセルトイマシン。

【3つの特長】

・電子マネー、QRコード決済の完全キャッシュレス

・ハンドル非接触、抗菌シート施工のタッチパネル操作だけでOK

・モーリーファンタジー、PALO限定カプセルトイがゲットできる

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660339

※画像はイメージです。

※一部、本商品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※商品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。