北朝鮮の金正恩総書記は、朝鮮人民軍創建（建軍節）78周年を迎えた8日、国防省を訪問し、2月下旬に開催予定の朝鮮労働党第9回大会で新たな構想を打ち出すことを予告した。

9日付の朝鮮中央通信によると、金正恩氏は国防省で演説し、「第9回党大会が示すこれからの5年間は、誰にも代替できないわが軍隊の特出した役割が、よりいっそう高まる5年になるだろう」と述べた。さらに「今年は、わが軍隊の闘争戦線が一段と拡大し、より果敢に奮闘しなければならない大きな変革の年だ」と強調した。

金正恩氏は過去5年間を「激変の中の勝利の道程」と評価し、特に昨年については「前例のない劇的な事変と顕著な功績が多かった年」だと称えた。また、ロシア・ウクライナ戦争への派兵部隊である「海外特殊作戦部隊」の指揮官と戦闘員について、「きょうはとりわけ、いっそう会いたくなる」と語った。

ただし、昨年の建軍節演説とは異なり、対米・対南非難のメッセージはなかった。4月に予定されている米中首脳会談など、国際情勢を慎重に見極めているためとみられる。

今回の演説では具体的な構想は示されなかったが、2021年初めの第8回党大会で「国防力発展5カ年計画」を発表したのと同様に、第9回党大会でも国防分野の課題が提示される見通しだ。金正恩氏の最近の発言から、「核戦力と通常戦力の並進路線」を打ち出す可能性が高いとみられている。

また、第9回党大会で党規約に韓国との関係を「敵対的な二つの国家」として明文化し、これを確定させるとの観測もある。敵対的二国家論の延長線上で、具体的な後続措置や、韓国側に衝撃を与える強硬な発言が出る可能性もある。さらに、金正恩氏が祖父の金日成主席がかつて就いていた「主席」に就任する可能性も取り沙汰されている。