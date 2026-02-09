「学園アイドルマスター」より「有村麻央」＆「姫崎莉波」のプライズフィギュアが7月より順次登場予定
【学園アイドルマスター ESPRESTO-Elegant hues-有村麻央】 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Sheer frills-姫崎莉波】 7月より順次展開予定
BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Elegant hues-有村麻央」と「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sheer frills-姫崎莉波」を7月より順次展開する。
本景品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「有村麻央」と「姫崎莉波」をプライズフィギュア化したもの。それぞれゲーム内の[はじまりはカッコよく]と[『私らしさ』のはじまり]のイラストをもとに「初」衣装で立体化されている。
【学マス】[はじまりはカッコよく][『私らしさ』のはじまり]のイラストをもとに、有村麻央と姫崎莉波のプライズフィギュアが2026年7月より順次登場予定！ #学マス #学園アイドルマスター #idolmaster https://t.co/Jhdz9PANvy- アイドルマスター公式 (@imas_official) February 9, 2026
