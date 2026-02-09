【学園アイドルマスター ESPRESTO-Elegant hues-有村麻央】 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Sheer frills-姫崎莉波】 7月より順次展開予定

　BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Elegant hues-有村麻央」と「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sheer frills-姫崎莉波」を7月より順次展開する。

　本景品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「有村麻央」と「姫崎莉波」をプライズフィギュア化したもの。それぞれゲーム内の[はじまりはカッコよく]と[『私らしさ』のはじまり]のイラストをもとに「初」衣装で立体化されている。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.