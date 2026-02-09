¡Ú ¤µ¤æ¤ê ¡Û¡¡±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É¤Ç¡ÖÀä»¿Æ¬ÄºÉô¤ª¥Ï¥²ÍÍ¡¡7¥»¥ó¥Á¤ËÅþÃ£¡Á¡×¡¡¡ÖÃ¦ÌÓ¾É¤Ã¤Æ¿§¤ó¤ÊÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Î»þ¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¡ÖÉ¬¤º·ì±Õ¸¡ºº¤Ï¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡Á¡×¡¡SNS¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Ä¤ß♥¤µ¤æ¤ê¡×¤Î¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¼«¿È¤Î¡Ö±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É¡×¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±·î¡¢¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖºÇ¶á¤è¤¯Ë¹»Ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¡Æ¬ÄºÉô¡¡Àä»¿¡¡±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É¤À¤«¤é¡Á¤Î´¬¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¤â¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¤¹¡Á♥¡×¡ÖÀä»¿Æ¬ÄºÉô¤ª¥Ï¥²ÍÍ¡¡7¥»¥ó¥Á¤ËÅþÃ£¡Á¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥Ñ¤Á¤ã¡Á¤ó¡×¡Öº£Æü¤Ï¥á¥¤¥¯¼¼¤ÇÆÁ°æ·¯¤Ë♥¤µ¤æ¥¬¥Ã¥Ñ¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Î´¬¡Á¡×¡Ö¤Ç¤â¡¡¤ª±¢¤Ç♥¿§¤ó¤ÊÈ±·¿Ä©Àï½ÐÍè¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¡¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢°áÁõ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤È¡¡Ã¦ÌÓ¾É¤Ã¤Æ¡¡¿§¤ó¤ÊÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Î»þ¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¡¤â¤·¤Ê¤é¤ì¤¿¤é¡¡É¬¤º·ì±Õ¸¡ºº¤Ï¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡Á♥¡×¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼£ÎÅ¤Î»ö¤È¤«·Ð²á¤â¤Þ¤¿¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃ¦ÌÓ¾É¡Ä»ä¤â1Ç¯°Ê¾å¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¡ª¡¡±ß·Á¡©¤¬Áý¤¨¤Þ¤¯¤ê¥Ï¥²±£¤¹¤è¤¦¤ËÈ±¤Ò¤È¤ÄÇû¤ê¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¡¢²óÉü¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥Ï¥²¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡¡ºÇ¶á¤Ï¤ä¤Ã¤È²óÉü¤·»Ï¤á¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¥¦¥¤¥Ã¥°¤ÇÈ±·¿³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¡»ä¤âÉÂ±¡¤ÇÌô½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤ª¸ß¤¤¼£ÎÅ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡¦¡Ö¤¦¤µ¤µ¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¡¡¼«Á°¤Î²Ä°¦¤µ¤È¥¦¥¤¥Ã¥°¤Ç¤¢¤ë»ö¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡¦¡Ö¤µ¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤♥¡¡È±¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¥¦¥£¥Ã¥°¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1969Ç¯07·î15Æü
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§163cm /45kg
·ì±Õ·¿¡§B·¿
½Ð¿ÈÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©
¼ñÌ£¡§Ç /¥Ô¥¢¥Î /±é·à /±Ç²è´Õ¾Þ /¥¢¥Ë¥á¹¥¤
ÆÃµ»¡§À¼³Ú /¥Ô¥¢¥Î /ºî¶Ê /½ñÆ»
½Ð¿È/Æþ¼Ò/ÆþÌç¡§1988Ç¯Æþ¼Ò
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û