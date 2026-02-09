¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«À¨¤¤¡×°ÂÆ£ÈþÉ±à38ºÐ¤Î¾×·â»Ñá¡Ö¤ª¤ª¤Ã!¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¡Ä
¡¡Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë2ÅÙ½Ð¾ì¡£38ºÐ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤¿¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×(TBS)¤Î¥í¥±¤ÇµÜ¾ë¸©¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÆ£ÈþÉ±¡£
¡¡ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¤ëÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ»³¸ø±à¤Î¡Ö¸Þ¿§¾Â(¤´¤·¤¤Ì¤Þ)¡×¤Ê¤É¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÆüËÜ¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç·òÆ®¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤è¤¦Åê¤²¤«¤±¤¿¡£¡¡°ÂÆ£¤Ï2006Ç¯¤Î¥È¥ê¥Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢10Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¡£38ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ÂÆ£¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡¢Ï·¤±¤Ê¤¤¿ÍËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤¿¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª¤ª¤Ã¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥¨¥°¤¤¡×¡ÖÂÎ·¿°Ý»ý¤·¤Æ¤ë¤Í À¨¤¤¤Í¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¼ã¤¤º¢¤«¤é¤Þ¤Ã¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¤ó¤«À¨¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£