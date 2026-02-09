ANA、2・14限定“バレンタイン”企画 明治とコラボチョコ配布
ANAは9日、公式インスタグラムにて、2月14日のバレンタイン企画について報告した。
【写真】ANAのオリジナルデザイン、2・14配布されるチョコ
投稿で「2026年2月14日バレンタインデー限定企画」と書き出し、「ANA×明治のチョコレートをANAにご搭乗いただくお客様にご提供します」と発表。「バレンタインデーの空の旅に、上質なチョコレートでくつろぎのひとときを」と呼びかけた。
14日にANAに搭乗した人に、ANAオリジナルデザインの「明治 ザ・カカオ ナッティカカオ 」「同 フルーティ カカオ・ラテ 」を無料で提供する。対象となるのは、ANA国内線・国際線の全路線全クラス。ANAが運航する便が対象で、他社運航のコードシェア便は対象外となる。数量限定のため、全ての利用者に提供できない場合がある。
同コラボレーション企画は、「感謝の気持ちと共に旅の楽しみをお届けしたい」というANAの思いと「上質なチョコレートでくつろぎの時間を提供したい」という明治の思いから実現。今回で10回目となる。
