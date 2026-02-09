松嶋尚美「お店やったら口コミ4.6はいくで」12歳長女の手作りケーキ披露「プロみたい」「センス良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/09】タレントの松嶋尚美が2月8日、自身のInstagramを更新。長女・空詩（ララ）ちゃんがケーキ作り体験で作った作品を披露し、話題となっている。
【写真】54歳タレント「プロみたい」長女が作った本格ホールケーキ
松嶋は「ララはお友達と服部栄養専門学校にケーキ作り体験に行きました！ めちゃくちゃ楽しかったらしい！」と、長女がケーキを作ってきたことを報告。「作ったケーキを持って帰ってきてくれたので、みんなで食べました！ 『美味しい！』『これ売ってるお店やったら口コミ4.6はいくで！』『明日も行ってきてー』とみんな大絶賛でした」など、家庭内で大評判だったことを明かした。そして「素敵な経験できたね！ ララの担当のお姉さん、ありがとう！」と、長女の担当者への感謝の気持ちを記している。
この投稿には「プロみたい」「すごく美味しそう」「センス良すぎ」「手先器用なのね」「才能が溢れてる」などと反響が集まっている。
松嶋は2008年6月に結婚。2011年12月に長男の珠丸くん、2013年6月に長女・空詩さんを出産した。珠丸くんは2025年5月に公開されたアメリカ人バンド「FVRMN」の楽曲「Back To The Whip」のMVへの出演で初めて顔を公開し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
