Travis Japan・吉澤閑也、NBAオールスターウィークエンド生配信にゲスト出演
【モデルプレス＝2026/02/09】Travis Japanの吉澤閑也が、映像配信サービス「NBA docomo」「Lemino」 で2月14日（土）から全3日間生配信される「NBA オールスターウィークエンド」2日目に出演することが発表された。
【写真】トラジャメンバーのあざといポーズ
「NBA docomo」では、NBAオールスターウィークエンドを全3日間、日本語実況解説付で生配信および見逃し配信する。NBAの未来を担うスター選手が集結する「ライジングスターズ」、スラムダンクコンテストや3ポイントコンテストなどが行われる「オールスターサタデー」、そして、オールスター選手たちの夢の試合「オールスターゲーム」まで、すべて同番組で楽しめる。
吉澤が出演する2日目の「オールスターサタデー」は、無料生配信および無料見逃し配信する。将来NBA選手を夢見ていたというバスケファンである吉澤と一緒に、年に1度のNBA最大のエンターテインメントイベントを楽しめる番組となっている。
吉澤は今後も「NBA docomo」への出演を予定。最新情報は追って公式SNSなどでお知らせされる。（modelpress編集部）
1．「NBA オールスター2026 ライジングスターズ」
NBA1〜2年目の注目選手とGリーグ精鋭が率いる4チームに分かれて白熱バトルを展開。ドラフトで選ばれた若き才能がミニトーナメントで激突する。
・配信日：2026年2月14日（土）11：00配信開始
・出演：実況・近藤祐司、解説・中原雄、ゲスト・ニコラス武
2．「NBA オールスター2026 オールスターサタデー」
豪快ダンクが飛び交うダンクコンテスト、精密シュートで競う3ポイントコンテスト、速さと技巧が試されるスキルズチャレンジなど、試合とは違う“魅せる NBA”を楽しめるエンタメイベント。
・配信日時：2026年2月15日（日）6：45配信開始
・出演：MC・副島淳、実況・三橋泰介、解説・佐々木クリス、ゲスト・吉澤閑也(Travis Japan)
3．「NBA オールスター2026 オールスターゲーム」
新フォーマット“USA vs WORLD”を採用。国境を越えてトッププレーヤーたちが激突。世界最高峰のスターが集結し、ここでしか見られないスターの本気のドリームマッチとなる。
・配信日時：2026年2月16日（月）7：00配信開始
・出演：実況・近藤祐司、解説・佐々木クリス、ゲスト・菜波
・配信プラットフォーム：NBA docomo、Lemino
※「オールスターサタデー」は無料生配信および無料見逃し配信。
※配信開始時間は、オールスターイベントに伴い変更になる可能性あり。
