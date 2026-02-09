西野未姫「全部崩れた」失敗した離乳食＆アレンジ料理披露「親近感湧く」「参考にしたい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/09】元AKB48でタレントの西野未姫が2月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。失敗した離乳食のアレンジを公開した。
【写真】26歳元AKB「全部崩れた」鯛使った離乳食作りが失敗した様子
西野は「鯛のつみれ作って野菜の煮込もうと思ったのに つみれがゆるすぎて全部崩れた つらい、、」（※原文ママ）と添え、失敗作となった煮込み料理の写真を投稿。「この場合どうやってあげたらいいんだ」と記すも、「結局とろみつけてうどんにしました」「私もうどんにした」と見事にアレンジした大人用と子ども用のうどんを披露した。
また「鯛のつみれ卵を混ぜておやきにしてみようと思ったんだけど 玉ねぎをチンしてなかった」「たぶんこれ玉ねぎがちゃんと火が通らないからシャキシャキ」と報告するも、写真には綺麗な焼き色のついたおやきが並んでいた。
この投稿に、ファンからは「失敗もされるんですね」「親近感湧く」「参考にしたい」「尊敬しかない」「さすがです」「愛情たっぷりで素敵」「見習いたい」などの声が上がっている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
◆西野未姫、失敗した離乳食のアレンジ披露
◆西野未姫の投稿に「さすがです」の声
