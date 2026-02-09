Fireflyの生成イメージ

ミラノ・コルティナ冬期オリンピック 大会4日目(日本時間2月9日、10日)は、アイスホッケー女子予選、スピードスケート女子1,000m、スキージャンプ男子個人ノーマルヒル、スノーボード女子ビッグエア決勝に、日本人選手が登場する。生中継のテレビ放送はNHK(総合/BS)、テレビ東京、フジテレビ。配信はNHK ONE、TVerで行なわれる。

スピードスケート女子1,000mには、金メダル連覇を狙う高木美帆と、初出場となる吉田雪乃、山田梨央の3選手が出場。高木は最終15組に登場。前回2位を獲得したオランダの選手ユタ・レールダムと同走となっている。

急斜面を滑り降り、ジャンプ台から空中へと舞い上がって技の難易度や完成度を競うスノーボード ビッグエア。女子決勝では、村瀬心椛、深田茉莉、岩渕麗楽、鈴木萌々の日本代表4選手全員が出場。前日には男子で木村葵来が金メダル、木俣椋真が銀メダルをそれぞれ獲得している。

【主な放送・配信スケジュール】 アイスホッケー 女子予選リーググループB 日本×イタリアNHK BS/NHK ONE：20時～22時テレビ東京/TVer：18時50分～22時54分スピードスケート 女子1,000mNHK総合/NHK ONE：10日1時30分～2時42分スキージャンプ 男子個人ノーマルヒルNHK BS/NHK ONE：10日2時55分～4時50分フジテレビ/TVer：10日2時30分～5時40分スノーボード 女子ビッグエア決勝NHK総合/NHK ONE：10日3時25分～4時35分